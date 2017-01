Dutch Rescue Dogs beloond voor zoekactie naar vermiste vrouw uit Roden

RODEN - De Dutch Rescue Dogs hebben vanmiddag een zak voer gekregen van de politie en de gemeente Noordenveld.

De honden kregen die beloning omdat zij gisteren een vermiste 79-jarige vrouw uit Roden terugvonden . Dutch Rescue Dogs is een groep van negen vrijwilligers met honden die helpt bij de zoektocht naar vermiste mensen.Hondentrainster Lianne Kosters is blij dat de vrouw uit Roden levend werd gevonden. "Daar doen we het voor", vertelt ze."De vermissing werd op Burgernet gemeld. Een van onze leden zocht contact met de politie en bood hulp aan", legt Kosters uit. "De politie keek eerst of ze het zelf konden oplossen, daarna werden wij gevraagd om te helpen. Rond half twee zijn we gaan zoeken, om kwart voor drie kregen we het sein dat de vrouw gevonden was."De honden gaan volgens Kosters anders te werk dan de speurhonden van de politie. Ze hebben niet de specifieke geur van de vermiste persoon nodig. "Onze honden gaan als het ware met de neus in de lucht strategisch zoeken", legt ze uit. "Als ze een menselijke geur oppikken, gaan ze dat uitwerken. Als ze dan een wandelaar tegenkomen, laten ze die met rust."Volgens Kosters weten de honden precies wie ze wel of niet moeten hebben. "Deze mevrouw lag op de grond. Voor de hond was dit het teken dat zij het slachtoffer was. Dan blijft de hond erbij zitten en gaat die blaffen."Het afgelopen jaar zijn de Dutch Rescue Dogs vaker ingezet bij vermissingen. "We hadden bijvoorbeeld de grote zoekactie in Kloosterburen naar Jesse van Wieren. Daarna was het iets rustiger, maar in november en december waren er dertien zoekacties."De club wil eigenlijk dat de politie actief bij hen aanklopt, in plaats van andersom. "Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar we zijn ook gewoon blij dat we kunnen helpen. Je hebt natuurlijk ook te maken met verschillende korpsen in verschillende plaatsen, dat is wat complex."