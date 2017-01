Kjeld Nuis wint 1.000 meter op EK sprint en klimt naar vierde plaats

Kjeld Nuis (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft vanavond de 1.000 meter gewonnen op het EK sprint in Thialf. Hij was met 1.08.77 de enige schaatser onder de 1.09

Na z'n onfortuinlijke start op de 500 meter klimt hij na twee afstanden van de negende naar de vierde plaats in het tussenklassement.



Sterke slotronde

De schaatser van LottoNL-Jumbo opende, na een valse start, redelijk met 16.73. Z'n eerste volle ronde ging in 25.2. Maar vooral z'n slotronde was sterk. Onder relatieve zware omstandigheden en na een moeizame wissel met z'n Poolse tegenstander Kosinski, hield hij de schade met 26.7 beperkt.



We zien wel waar het schip strandt

Of de 27-jarige Emmenaar nog kans maakt op de eerste Europese spinttitel morgen?



"Een ongeluk zit in een klein hoekje. Iedereen moet blijven staan. Ik hoop dat ik mijn deel gehad heb. Morgen twee goede afstanden rijden en we zien wel waar het schip strandt", zegt Nuis na afloop.



Klassement

Kaij Verbij werd tweede op de 1.000 meter in 1.09.01. Hij is na twee afstanden leider in het tussenklassement. De Noor Lorentzen reed met 1.09.23 de derde tijd op de 1.000 meter en staat ook derde in het tussenklassement. De Duitser Nico Ihle is de nummer twee, na dag één van het EK sprint.

Door: Karin Mulder Correctie melden