FC Emmen-directeur: We schrijven zwarte cijfers, maar het is dun

VOETBAL - FC Emmen sloot het seizoen 2015/2016 af met ene bescheiden winst van 12 duizend euro, waardoor het positief eigen vermogen van de Drentse club 99 duizend euro bedraagt. Dat maakte FC Emmen-directeur Wim Beekman vanmiddag bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van de club.

"Dat is natuurlijk mooi, want dat betekent dat we voor het vierde achtereenvolgende seizoen in categorie 2 zitten. Toch is 12 duizend euro zwarte cijfers natuurlijk wel dunnetjes, maar we verwachten op termijn de vruchten te plukken van onze jeugdafdeling. Via die opleiding hopen we in de toekomst meer eigen vermogen te creëren, zodat we met die gelden heel concreet onze hoofdmacht kunnen versterken."Voorlopig moet FC Emmen, volgens Beekman, vooral creatief zijn. "Door een speler te huren of een contract te bieden van anderhalf jaar is er wellicht iets mogelijk de komende weken. We zoeken naar aanvallende versterking, want het zal niemand verbazen dat ook wij vinden dat we te weinig scoren. We hebben onze lijntjes uitstaan. Bij clubs als AZ of Utrecht, waar mogelijk nog een aanvaller loopt die aan het einde van deze maand toch niet de kans krijgt waar hij in de tweede seizoenshelft nog op hoopt."De doelstelling van de clubleiding is, ondanks een matige periode voor de winterstop en de huidige 12e plaats, onveranderd. Beekman: "We gaan voor play-offs. Dat is de doelstelling. Natuurlijk blijft de ambitie nog iets hoger, namelijk een plek bij de eerste vijf."Over de ontwikkeling van de jeugd is Beekman zeer te spreken, al liet hij tijdens de speech weten dat ook op jeugdbeleid nog stappen te maken zijn. "Dat zit vooral in de scouting. We willen nog nadrukkelijker in de regio scouten, omdat we vinden dat de beste jeugdspelers in de buurt bij FC Emmen moeten spelen. Het voormalige B-elftal (nu onder 17) vecht in de tweede seizoenshelft tegen degradatie uit de eredivisie, terwijl het voormalige A-elftal (nu onder 19) strijdt om promotie naar de eerste divisie. "Ik denk dat beide doelstellingen haalbaar zijn", aldus Beekman.FC Emmen hoopt volgend seizoen met Jong FC Emmen alsnog in te stromen in de zogeheten voetbalpiramide. Die nieuwe kans heeft vooral te maken met Feyenoord, dat vorig seizoen weigerde in te stromen en nu alsnog bereid is om met het beloftenteam de stap te maken. En als de KNVB Feyenoord die kans biedt zal ook FC Emmen die kans krijgen. "Daarover is nog niets zeker. Maar we he hopen dat dit gaat gebeuren. Het spelen van competitieduels is toch anders dan oefenwedstrijden. Een plek in de hoofdklasse zou ons perfect passen", laat Beekman weten.