DNK is nieuwe naam voor bibliotheek en De Nieuwe Kolk

Fusie tussen bibliotheek in Assen en De Nieuwe Kolk (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De bibliotheek Assen en De Nieuwe Kolk presenteerden gisteren de nieuwe gefuseerde organisatie DNK. Dit deden Hanneke Bruggeman, directeur van de bibliotheek en Hilko Folkeringa, directeur van De Nieuwe Kolk.

De fusie is zowel bestuurlijk als organisatorisch. Dit betekent dat afdelingen van de organisaties samengaan.



Met de gemeente Assen zijn meerjarenafspraken gemaakt over de gewenste resultaten. De gemeente Assen is subsidiegever.



De organisatie verandert de naam in DNK, het gebouw waarin de organisatie zit, blijft De Nieuwe Kolk heten.