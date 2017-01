Zangeres Dilana Smith uitgeschakeld in The Voice of Holland

EMMEN/DALEN - Zangeres Dilana Smith is niet door naar de liveshows van het televisieprogramma The Voice of Holland.

De 'Drentse' zangeres zong het nummervan Roxette, maar wist de jury niet te overtuigen. Smith was overigens ziek tijdens haar optreden, waardoor haar stem was aangetast.De Zuid-Afrikaanse woonde eind jaren '90 enkele jaren in Emmen. Daar speelde ze in de rockband Cazmelion. Binnenkort gaat ze met haar vriend in Dalen wonen.Dilana treedt 19 mei op tijdens het grote Muziekweekend Pesse , net als haar coach in The Voice of Holland, Waylon.