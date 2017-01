Emmen eert overleden pianist Leonard Leutscher met staande ovatie en oeuvreprijs

EMMEN - Leonard Leutscher is postuum geëerd met de Oeuvre Cultuurprijs. Nabestaanden van de in november 2016 overleden pianist namen de prijs vanavond in ontvangst tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Emmen.

Leutscher werd door de jury geprezen om zijn bevlogenheid en zijn tomeloze inzet voor de muziek. "Hij was pianist, musicus, arrangeur, componist. Hij speelde een niet weg te denken rol in het muziekleven van Zuidoost-Drenthe", aldus Hans ten Cate namens de jury."Steeds weer slaagde hij op een bevlogen wijze erin nieuwe luisteraars te winnen voor zijn muziek. De jury waardeert hem voor zijn inzet als ambassadeur van de klassieke muziek. We zullen hem ontzettend missen", zei Ten Cate.Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd kunstenaar Ingo Leth verkozen tot Emmenaar van het jaar. De jury prees hem voor zijn inzet op het gebied van de kunst in Emmen. "Mensen die mij kennen zijn dit niet van mij gewend, maar ik ben er stil van", sprak Leth toen hij de prijs in ontvangst nam.De kunstenaar zet zich veel in voor kunstprojecten in Emmen en treedt volgens de jury steeds meer naar buiten als kunstambassadeur.