Pas op! Het is glad op de Drentse wegen

Het is glad op de wegen in Drenthe (Adam Bazuin)

ASSEN - Sneeuw op de Drentse wegen zorgt voor gladheid. Het KNMI meldt dat de sneeuw ook over kan gaan in ijzel.

Tot 19.00 uur vanavond heeft het weerinstituut code oranje afgekondingd. Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan, als dat echt nodig is. Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag verbetert de situatie vanaf 15.00 uur vanmiddag snel. Dan komt op de meeste plaatsen de temperatuur weer boven het vriespunt.Rijkswaterstaat heeft alle strooiwagens ingezet om zout op de wegen te strooien. Bekijk hier waar de strooiwagens op dit moment in de provincie rijden.De gladheid zorgt op verschillende wegen in het land voor veel ongelukken. De VID meldt dat de teller rond 7.30 uur vanochtend op bijna tweehonderd aanrijdingen staat. De politie Drenthe meldt dat er de afgelopen uren drie ongelukken zijn geweest in Drenthe.Het programma Hemmeltied om 10.00 uur zendt vandaag niet uit vanaf locatie, maar vanuit de studio.