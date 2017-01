Auto's glibberen over de weg: zeven ongelukken

ASSEN - Zeven aanrijdingen tot nu toe in Drenthe door het winterse weer.

Op de A28 bij De Wijk is een vrachtwagen geschaard. Een personenauto is hierbij op de vrachtwagen gebotst. Niemand raakte gewond. De vrachtwagen en de auto worden door Rijkswaterstaat weggesleept.Op de A37 bij Hoogeveen is een auto over de kop geslagen. Het is onduidelijk of hier gewonden zijn gevallen en het is niet duidelijk of er nog mensen in de auto zitten.De politie meldt dat het verder vooral gaat om slippartijen. Op de N33 bij Gieten belandde een auto in de sloot. De twee inzittenden konden zelf uit de auto komen.Bij Meppel raakten twee auto's op de A32 van de weg. En op de N375 bij De Wolden belandde een auto naast de weg in een talud.De VID roept op om niet de weg op te gaan als dit niet nodig is. Volgens de verkeersdienst regent het nog steeds ongevalsmeldingen: ,,Gemiddeld elke minuut wel eentje op de snelwegen. Het is nog lang niet voorbij."