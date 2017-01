Gladheid houdt langer aan dan verwacht

ASSEN - De ijzel in Drenthe houdt langer aan dan verwacht. "Waarschijnlijk zelfs tot na middernacht", zegt Thijs Nouwens van Rijkswaterstaat.

Het advies van Rijkswaterstaat blijft dan ook: "Ga niet de weg op als je niet echt hoeft.""Op sommige plaatsen is het gewoon echt heel glad, dat blijkt ook wel uit de ongelukken die plaatsvinden. De N33 heeft extra aandacht, maar ook op de A28 en A37 hebben we ongelukken gezien. Als je richting het zuiden moet, is het echt oppassen geblazen."Volgens Nouwens van Rijkswaterstaat houdt de ijzel aan tot drie uur vannacht ten oosten van de lijn Groningen, Utrecht, Noord-Brabant.Volgens Nouwens is het verstandig de snelheid aan te passen. "Maar ook dan blijft het verraderlijk glad. Het wegdek is onder nul, de neerslag die valt vriest meteen weer aan. IJzel kan je niet zien, voor je het weet glijd je van de weg af.""We zijn nog druk bezig met strooien, we blijven onze rondes rijden. Zelfs tot aan het einde van de dag."