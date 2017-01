Nuis zakt na tweede 500 meter naar plaats zes op EK sprint

Kjeld Nuis (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Door de teleurstellende zevende plaats voor Kjeld Nuis op z'n tweede 500 meter op het EK sprint in Thialf, zakt hij naar de zesde plaats in het tussenklassement na drie afstanden.

Nuis opende met 9.93, gevold door een rondje 25.4 kwam hij uit op een eindtijd van 35.40.



Podium

De overwinning ging naar Ronald Mulder in 35.08. Kai Verbij volgde met 35.12. De Rus Alexy Yesin reed met 35.20 de derde tijd.



Klassement

Kai Verbij gaat na drie afstanden aan de leiding in het tussenklassement. Hij moet vanmiddag een voorsprong van 1,1 seconde verdedigen ten opzichte van de Noor Lorentzen. Ronald Mulder staat derde en moet 1,15 seconde goedmaken op Verbij.



Het gat tussen Nuis en Verbij bedraagt 1,34 seconde.



Ontknoping EK sprint vanmiddag

Vanmiddag tussen 15.30 en 16.00 uur is de afsluitende 1.000 meter voor de mannen.

Door: Karin Mulder Correctie melden