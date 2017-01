Fietser bestolen van telefoon en geld in Emmen

Fietser bedreigd en beroofd in Emmen (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Een fietser is in de nacht van vrijdag op zaterdag beroofd en bedreigd. Het slachtoffer fietste op een fietspad parallel aan de Hondsrugweg in Meppel.

Op het fietspad werd hij door drie mannen van zijn fiets getrokken. Ze bedreigden de man en gingen er met zijn telefoon en geld vandoor.



De politie heeft in de omgeving gezocht naar de daders, maar heeft het drietal niet gevonden.