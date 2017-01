Twee mannen uit Emmen en Hengelo gewond bij omzagen boom

EMMEN - De twee mannen die gisteren gewond raakten bij het omzagen van een boom kwamen uit Emmen en Hengelo. Dit meldt de politie.

De mannen waren bezig met het omzagen van een boom, toen een deel van de boom op de mannen terechtkwam.Omstanders probeerden de mannen onder de boom vandaan te krijgen. Dit door een deel van de boom weg te zagen. Het duurde even voor dit lukte.Het ongeval vond plaats in een bos aan de Ermerweg in Emmen. Een ambulance en traumahelikopter kwamen ter plaatse. Hoe het nu met de twee mannen gaat is niet duidelijk.