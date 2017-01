Kjeld Nuis wint zilver op EK sprint in Thialf

SCHAATSEN - Kjeld Nuis heeft vandaag zilver gewonnen op het EK sprint in Thialf.

De schaatser uit Emmen zette op de afsluitende 1.000 meter de snelste tijd neer (1.08.85). In het eindklassement eindigt Nuis achter Kai Verbij. Het verschil tussen de twee is 0.47 seconden.Met deze tweede plek kwalificeert Nuis zich voor het WK sprint.Gisteren had Nuis een onfortuinlijke start op de eerste 500 meter, maar won hij daarna wel de 1.000 meter. De tweede 500 meter van vandaag was teleurstellend. Daardoor zakte Nuis naar de zesde plaats in het tussenklassement, maar in de afsluitende rit wist hij zich te herpakken.