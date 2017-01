Wandelaars trotseren sneeuw en gladheid in Valthe tijdens Spek & Bonenwandeltocht

Wandelaars trotseren de sneeuw en ijzel in de spek en bonentocht (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

VALTHE - Honderden wandelaars gingen vanochtend in Valthe van start tijdens de Spek & Bonenwandeltocht.

De deelnemers liepen een route van acht kilometer en stonden stil bij de geschiedenis van het dorp. "Omdat Valthe dit jaar achthonderd jaar bestaat, is er een speciale editie van de tocht. We hebben acteurs en muzikanten onderweg die vertellen over de geschiedenis", zegt Anita Bron van de organisatie.



Hunebedbouwers

Een van de acteurs is Geert Warrink. Hij speelt hunebedbouwer en vertelt de wandelaars over de geschiedenis van het hunebed. "Er was iemand die gewoon in Valthe woont en niet wist dat hier twee hunebedden lagen."



Ook liet hij voorwerpen en kleding zien van de hunebedbouwers.



'Mooi in de sneeuw'

"Het is een prachtige tocht", zegt een vrouw, die goed ingepakt is tegen de kou. "Ik loop altijd buiten en met de sneeuw is het prachtig." Verderop loopt een stel dat twee grote honden bij zich heeft. "De honden vinden het prachtig in de sneeuw, ze zijn heel enthousiast. Als je hen ziet genieten, dan geniet je zelf ook."



De twee twijfelden niet om mee te doen, ondanks de gladheid. "Nee, we doen ieder jaar mee en het is heel mooi. Vorig jaar was het zelfs slechter weer vanwege de regen. In de sneeuw is het toch prachtig."

Door: Janet Oortwijn