Gestolen fluisterschotel teruggeplaatst in Hooghalen

De schotel is terug op zijn plaats (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe)

HOOGHALEN - De 'gestolen' fluisterschotel is weer terug op zijn plek in Hooghalen.

Oudejaarsvereniging Tied Zat uit Zorgvlied had de schotel weggehaald om aandacht te vragen voor de problemen die er zijn met mobiele verbindingen in de dorpen Zorgvlied, Wateren en Oude Willem.



Positieve reacties

De schotel werd tijdens Oudejaarsnacht getoond aan het dorp. "We hebben veel positieve reacties gehad op de stunt en de burgemeester heeft inmiddels hulp toegezegd in de zoektocht naar een oplossing. We zijn dus heel tevreden", zegt Luuk Smink van Tied Zat.



Sportief

Boswachter Evert Thomas van Staatsbosbeheer reageert sportief op de actie van de oudejaarsvereniging. "Er is verder niks kapot en hij is niet heel lang weggeweest. Dus voor een goed doel mag dat een keer", aldus Thomas.