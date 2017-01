'The Great Liao is primeur voor Nederland'

Het gouden dodenmasker van Prinses Chen komt naar Assen (foto: Drents Museum)

ASSEN - "Je kunt niet zomaar dingen in een vitrine zetten, daar gaat nogal wat aan vooraf." Conservator Vincent van Vilsteren bereidt zich dan ook optimaal voor op de nieuwe tentoonstelling The Great Liao die vanaf 23 april te zien is in het Drents Museum: deze week reist hij af naar Binnen-Mongolië.

In die regio in het noorden van China bekijkt hij de objecten voor de nieuwe tentoonstelling.

The Great Liao vertelt het verhaal van een van oorsprong nomadisch volk dat in de 10e en 11e eeuw een groot en machtig rijk had opgebouwd in Mongolië, het noorden van China en het zuiden van Rusland.



Van Vilsteren: "Ik verwacht dat ik mooie dingen te zien krijg. We gaan ons voorbereiden op de tentoonstelling en hoe we die moeten inrichten. Het is heel anders dan de twee andere China-tentoonstellingen die wij gehad hebben."



Er komen deze keer ruim honderd kostbare voorwerpen zoals aardewerk, serviesgoed en sieraden naar Assen.



Voor het eerst in Nederland

De objecten van de Liao-dynastie komen voor het eerst naar Nederland. Eerder waren ze te zien in Keulen, Zürich en New York. "Ze zijn tien jaar lang niet op reis geweest. De tentoonstelling is een primeur voor Nederland. Dat die nu naar Assen komt, betekent wel dat China vertrouwen heeft in het Drents Museum", aldus Van Vilsteren.



"Het is een voordeel dat we in het Drents Museum al twee tentoonstellingen uit China hebben gehad. Dat maakt het voor de Chinezen aantrekkelijker om samen te werken."



Graf van prinses Chen

Een hoogtepunt van The Great Liao is het graf van prinses Chen, die in 1018 op jonge leeftijd overleed. "Toen zij stierf, kreeg zij een gouden dodenmasker mee", vertelt de conservator. Dit masker kreeg zij mee als teken van haar koninklijke waardigheid.

