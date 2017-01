SCHAATSEN - Kjeld Nuis is niet blij met zijn zilveren medaille op het EK sprint. De schaatser won de afsluitende 1.000 meter, maar eindigde 0.47 seconden achter Kai Verbij in het algemeen klassement.

"Maar ik ben wel blij met mijn twee 1.000-meterritten. Dat is eigenlijk alles. Ik ging voor de titel, maar na twee meter was het al klaar", reageert een teleurgestelde Nuis. De Emmenaar bleef gisteren bij de start van eerste 500 meter met zijn linkerschaats in het ijs hangen en wist maar net op de been te blijven.Nuis stond voor de laatste 1.000 meter 1.34 seconden achter Kai Verbij, die het EK vandaag won. "Hij rijdt een sterk toernooi, dan kun je het wel. Het enige wat ik kon doen was vlammen op de 1.000 meter en dat heb ik gedaan", vertelt hij. "Ik ben in ieder geval blij dat ik veerkracht heb getoond en mijzelf heb teruggeknokt naar zilver."Voor zijn afsluitende rit werd nog een pauze van twee minuten ingelast. De supporters worden, kort voor de start van de laatste en belangrijkste ritten, bijgepraat over de tussenstand en opgewarmd voor die laatste races."Hartstikke leuk, maar doe het dan vooraf. Ze hebben hier niet voor niets dondersgrote borden neergezet. Mensen weten echt wel wie er op dat moment eerste, tweede en derde staan. Ik moest na die belachelijke pauze, dan is de luchtcirculatie er niet meer", aldus Nuis. Schaatsers profiteren meestal van de luchtcirculatie van de rit ervoor.Thialf in Heerenveen was gisteren en vandaag het decor van het eerste EK sprint ooit. "Als ik had gewonnen, was het een heel goed plan geweest", grapt hij. "Nee, dit is super. Maar het is wel een heel druk seizoen."Met zijn zilveren medaille plaatst Nuis zich rechtstreeks voor het WK sprint. "Daar ben ik heel blij mee, want ik stond zesde in het tussenklassement", zegt hij. "Ik weet gewoon dat ik nu over de beste 1.000 meter beschik."Nuis slaat het komende NK sprint waarschijnlijk over om zich voor te bereiden op het WK afstanden, dat nog voor het WK sprint wordt verreden. "Ik wil in deze vorm blijven. Die scherpte op de 1.000 meter is wel lekker. We gaan eraan werken om honderd procent aan de start te staan. En dan maar kijken wie de sterkte is."De schaatser gaat nog niet gelijk naar Collalbo in Italië om te trainen. "Nee, ik ben gelukkig eerst nog even een paar dagen in Emmen. Op naar Jill en de kleine."