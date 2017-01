Meerdere auto's glijden van de weg op A37 bij Holsloot

HOLSLOOT - Op de A37 bij Holsloot zijn vanavond meerdere auto's van de weg gegleden.

Volgens de politie is de snelweg op sommige plekken veranderd in een ijsbaan. Hoeveel auto's bij de glijpartij betrokken waren, is niet bekend. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.Het winterse weer leidde eerder vandaag ook al tot verschillende ongelukken . Onder meer op de A28 bij De Wijk reed een auto op een geschaarde vrachtwagen. Daarnaast gleden auto's van de weg op de N33 bij Gieten en de A32 bij Meppel.In Drenthe is wegens de gladheid code oranje tot 19.00 uur vanavond van kracht.