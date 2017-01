Treinen rijden weer tussen Hoogeveen en Assen [update]

Tussen Assen en Beilen rijden geen treinen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/BEILEN - Er reden vanavond tijdelijk geen treinen tussen Hoogeveen en Assen door een aanrijding met een ree.

Aanvankelijk werd gedacht dat er een aanrijding was met een persoon, maar later bleek dat het om een ree ging. Dat liet de politie vanavond weten.



Volgens de NS bedroeg de extra reistijd meer dan een uur. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat.