Geen code oranje meer, maar kans op gladheid blijft

ASSEN - Het blijft voorlopig nog oppassen op de Drentse wegen. Het KNMI heeft code oranje inmiddels ingetrokken, maar dat betekent niet dat de gladheid voorbij is.

"Het kan plaatselijk nog steeds heel glad zijn", zegt Thijs Nouwens van Rijkswaterstaat. "Kijk maar naar de A37 , daar gleden auto's van de weg."Bij code oranje wordt geadviseerd om alleen de weg op te gaan, als dat nodig is. "Maar ik hoop dat mensen nu ook nog denken: ik blijf vanavond thuis", aldus Nouwens.In Drenthe wordt op verschillende plaatsen gestrooid. Hoeveel zout er in Drenthe precies is gestrooid, weet Nouwens niet. "Maar landelijk is er 12,6 miljoen kilo gestrooid."Ook morgenochtend kan er nog ijzel ontstaan op de wegen, doordat natte weggedeelten bevriezen. Volgens RTV Drenthe-weerman is er behalve gladheid, ook kans op dichte mist. Code geel is daarom tot 9.00 uur morgenochtend van kracht.