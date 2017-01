'Verdubbeling N34 kan bijdrage leveren in strijd om Tesla-fabriek'

ASSEN/EMMEN - Een verdubbeling van de hele N34 kan een belangrijk onderdeel worden in de strijd om een Tesla-fabriek in Noord-Nederland. Dat denkt Bouke Arends, locoburgemeester in de gemeente Emmen.

Gisteren zei Arends in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij de N34 en de Frieslandroute wil verdubbelen. Ook pleitte hij voor een spoorlijn tussen Emmen en Groningen. "Als je hier auto's wil laten maken, moeten ze hier ook weg kunnen komen. Dat gaat via de weg en over het spoor. Dus je infrastructuur moet in orde zijn, als je zulke bedrijven hierheen wil halen", zegt hij in het Radio Drenthe-programma Cassata.Arends benadrukt dat zijn pleidooi van gisteren losstaat van een eventuele fabriek van het automerk Tesla. "Maar het kan misschien wel een bijdrage zijn."Tesla-voorman Elon Musk kondigde vorig jaar aan een fabriek te willen openen in Europa. Niet alleen de regio Noord-Nederland is geïnteresseerd, ook andere regio's en landen willen de fabriek binnenhalen. "Gedeputeerde Henk Brink informeerde ons daarna wat zijn ambitie is. Wij vinden het een prima initiatief en steunen hem."Details over wat Tesla precies wil met de fabriek, zijn er nog niet. In totaal zou het gaan om 1.200 hectare grond. "Dat is in onze gemeenten niet zomaar voorhanden", reageert Arends. "Maar moet het aaneengesloten zijn, of kan het ook verdeeld worden?"Arends denkt dat de regio veel potentieel heeft. "Wij zijn sterk in de maakindustrie. Je moet niet afzonderlijk kijken naar Emmen, Coevorden, Hoogeveen, Hardenberg of de Eemshaven. Je moet kijken naar de hele regio. Want op wereldschaal is de afstand Delfzijl-Emmen niets."Noord-Nederland is volgens Arends ook een goede poort naar de rest van Europa. "Zuidoost-Drenthe ligt misschien a-centrisch in Nederland, maar als je naar het Europese wegenstelsel kijkt, dan liggen wij centraler dan Amsterdam ooit zal liggen. Het regelen van transport is vanaf hier veel makkelijker dan vanuit de Randstad."Gedeputeerde Henk Brink vindt ook dat deze regio geschikt is voor een Tesla-fabriek. "Het is goed als je namen zoals Tesla hierheen kunt halen. Dat creëert banen en is goed voor de economie. En Tesla profileert zich als duurzaam en groen, de provincie Drenthe doet dat ook."Maar ook Brink weet nog niet wat Tesla precies wil. "Het is zo groot en het gaat om zoveel, maar niet geschoten is altijd mis. Ik vind dat wij deze ambitie moeten hebben.""Er zijn wel honderd regio's die Tesla willen hebben. Wij denken dat wij de beste zijn, laten we dat dan ook uitstralen", zegt Brink, die ook gelijk weer nuchter is. "Maar de kans dat de fabriek er niet komt is natuurlijk groter, omdat er heel geïnteresseerden zijn."Wanneer er meer duidelijkheid komt over de plannen van Tesla, is nog niet duidelijk. Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaat naar de Verenigde Staten voor een gesprek met de fabrikant."Ik hoop dat Kamp met meer informatie terugkomt. Wil Tesla dit echt? Is Nederland in beeld? Dan weet hij vast ook of dit een kwestie van jaren wordt, of iets voor op de kortere termijn", aldus Brink.