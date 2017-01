DOS'46 verrast met zege op Blauw Wit

DOS'46 zevegiert in Amsterdam (foto: DOS'46)

KORFBAL - DOS'46 heeft in Amsterdam een verrassende zege geboekt op Blauw Wit, de nummer drie van de ranglijst. De ploeg van Daniël Hulzebosch zegevierde na een spannende wedstrijd met 27-28. Nadat Kim Petersen in de slotminuten de gelijkmaker aantekende, was het Harjan Visscher die met zijn negende treffer de Nijeveners naar de overwinning schoot.

Middenmoter DOS'46 keek in de hoofdstad al snel tegen een 4-1 achterstand aan. De Nijeveners kwamen terug tot 5-5 en daarna ontspon zich een puntje-puntje-wedstrijd met DOS'46 in eerste instantie aan de goede kant van de score. Beide ploegen gingen rusten met een 15-17 tussenstand.



Na de pauze was Blauw Wit viermaal op rij trefzeker, waarna de thuisploeg telkens een kleine voorsprong behield. Met nog vijf minuten op de klok leidde Blauw Wit met 27-26, maar DOS'46 toonde veerkracht door in de slotminuten de wedstrijd nog om te buigen. Voor de roodzwarten was het de eerste overwinning op een play-offkandidaat.



DOS'46 mikte in het begin van het seizoen op een plek in de subtop van de Korfbal League, maar stelt zich inmiddels tevreden met lijfsbehoud. De Nijeveners hebben nu zeven punten uit zeven wedstrijden en daarmee is de vierde plaats nog in zicht. De voorsprong op nummer eennalaatst DVO is vier punten, terwijl AW.DTV nog puntloos is.