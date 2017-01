Protos Weering krijgt nieuwe winnaar

Germanicus speelt woensdag de tussenronde (foto: Stijn Steenhuis/RTV Drenthe)

VOETBAL - HZVV, Dedemsvaart, Noordscheschut, SVBO en DZOH. Dat zijn de clubs die zich als poulewinnaars hebben geplaatst voor de finale van het 40e Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. De Weide, Nieuw Buinen, Staphorst, MSC en Germanicus werden tweede in hun poule en zij gaan woensdagavond in de tussenronde strijden om het laatste finaleticket. Verrassend was de uitschakeling van Rolder Boys en sc Erica, de finalisten van vorig seizoen.

HZVV

In Emmen was Hardenberg'85 lange tijd op weg om dé verrassing van poule A te worden. De vooraf kansloos geachte Hardenbergers versloegen Valthermond en HZVV en speelden gelijk tegen vv Emmen. Door de nederlaag in de laatste wedstrijd tegen De Weide liet Hardenberg'85 de weg naar de poulezege vrij voor HZVV en vv Emmen. Hun onderlinge duel was een ware thriller. HZVV pakte een 2-0 voorsprong, maar vv Emmen kwam op 2-1, waarna HZVV na een gele en rode kaart met twee man minder kwam te staan. vv Emmen kwam langszij, maar HZVV rechtte de rug en kwam weer op voorsprong: 3-2. In een zinderende sporthal Angelslo wist vv Emmen wederom gelijk te maken, maar opnieuw pakte HZVV de voorsprong en deze bleek allesbeslissend: 4-3. De Weide won vervolgens met 4-0 van Valthermond en snoepte zo nog de tweede plek af van Hardenberg'85.



Dedemsvaart

De plaatselijke favoriet Dedemsvaart verloor in de eigen hal van Nieuw Buinen, maar wist wel Rolder Boys, Bergentheim en sc Erica te verslaan. Nieuw Buinen speelde op zijn beurt gelijk tegen Rolder Boys en sc Erica, waardoor het alsnog de poulewinst aan Dedemsvaart moest laten. Voor de Buiners resteert de tussenronde. Rolder Boys, verliezend finalist van vorig jaar, werd derde terwijl regerend toernooiwinnaar sc Erica als laatste eindigde.



Noordscheschut

In poule C wonnen Staphorst en Noordscheschut hun eerste drie wedstrijden - van Dalen, Beilen en EMMS - en dus moest hun onderlinge duel uitsluitsel geven. Noordscheschut won met maar liefst 4-1 en pakte dus de poulezege. Staphorst mag woensdag strijden voor een plek in de finale.



SVBO

SVBO en MSC behaalden in hun eerste drie wedstrijden - tegen Achilles 1894, CSVC en Gramsbergen - respectievelijk zeven en negen punten. SVBO moest voor de poulezege winnen van de Meppelers, die op dat moment al zeker waren van de tweede plek en dus de tussenronde. Zo geschiedde. Het werd 2-1, waardoor poulewinnaar SVBO in een lastig parket terechtkomt. Want zit de hele selectie niet volgende week in Marbella?



DZOH

Poule E was een relatief makkelijke prooi voor DZOH. De Emmenaren rekenden achtereenvolgens af met HOC, Germanicus, CEC en Hoogeveen. Germanicus plaatste zich met drie overwinningen en dus negen punten voor de tussenronde op woensdag. Oh ja, de Coevorders hebben volgende week een trainingskamp op Malta.



