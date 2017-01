Berga derde in Eindhoven, De Vries behoudt leiderspak

Ingmar Berga op het podium in Eindhoven (archieffoto RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Ingmar Berga uit Hoogeveen is tijdens de achtste wedstrijd om de KPN Marathon Cup als derde over de streep gekomen. In een sprint van tien man moest hij Gary Hekman en Sjoerd den Hertog voor zich dulden.

Mats Stoltenborg is dankzij zijn zevende plaats - en de afwezigheid van leider Bob de Vries - de nieuwe leider in het algemeen klassement.



Bij de vrouwen eindigde Elma de Vries uit Meppel als achtste en dat was genoeg om haar leiderspak te mogen houden. Iris van der Stelt was de sterkste; zij won in de sprint van Corina Strikwerda en Emma Engbers. Imke Vormeer uit Meppel was met een vierde plek de beste Drentse.