Kevin Tuut bezorgt SVN'69 bijzondere nieuwjaarsreceptie

VOETBAL - De nieuwjaarsreceptie van SVN'69 uit Nijeveen kreeg gisteren een gouden randje. Kevin Tuut, de speler van het tweede elftal die eind september in de rust van zijn wedstrijd werd getroffen door een hartstilstand, verscheen in de kantine.

Hij wilde de mensen die hem op de bewuste middag eerste hulp verleenden om persoonlijk bedanken. Het was voor de 27-jarige Tuut, die doordeweeks revalideert in Beetsterzwaag, de eerste keer dat hij weer op sportpark Tussenboerslanden verscheen.De Nijeveense kantine was gevuld met emotie, toen hij Gytha Barelds, Henny Sondervan, Roy Nijboer en Ferdie Goos persoonlijk bedankte.