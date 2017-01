Supporters De Weide en HZVV gaan elkaar te lijf

Stewards en HZVV-trainer Karlo Meppelink halen supporters uit elkaar

VOETBAL - De wedstrijd HZVV - vv Emmen tijdens de halve finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi, in sporthal Angelslo in Emmen, was in alle opzichten dé wedstrijd van de avond. Het bizarre duel in poule A met gele kaarten en zelfs een rode kaart eindigde in een 4-3 zege voor de Hoogeveners, maar het dieptepunt was de knokpartij die ontstond tussen aanhangers van HZVV en De Weide.

Rake klappen

Na iedere treffer zochten de supporters van de twee clubs uit Hoogeveen elkaar op. Aanvankelijk bleef dat bij wat provoceren, maar na de beslissende 4-3 vielen er zelfs rake klappen. De stewards van beide clubs en ook HZVV-trainer Karlo Meppelink waren snel ter plaatse en moesten alle zeilen bijzetten om de gemoederen te bedaren.



De supporters van De Weide waren logischerwijs op de hand van vv Emmen, want bij een gelijkspel had De Weide nog uitzicht op een rechtstreekse ticket naar de finale. De wedstrijd leek al snel een gelopen koers, want HZVV kwam rap op 2-0. Maar na een onnodige tweede gele kaart aan HZVV-zijde, die werd gevolgd door een tweede, zorgde voor onrust bij de zaterdageersteklasser. Met twee man meer in het veld kwam vv Emmen terug tot 2-2, waarna HZVV op fantastische wijze op 3-2 kwam. In de daarop volgende vijf minuten liepen de gemoederen hoog op.



Sanctie?

De organisatie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi vergadert maandag over het incident in Sporthal Angelslo. Of er sancties volgens is nog onduidelijk. "Ik wil niet op de zaken vooruitlopen", aldus PWZ-voorzitter Jo Assen.



