Groep jongeren valt politie lastig bij oprollen hennepkwekerij [update]

Een deel van de hennepkwekerij in Emmer-Compascuum

EMMER-COMPASCUUM - Politieagenten werden gisteravond lastig gevallen door een groep jongeren toen ze een hennepkwekerij in een loods aan de Kijlweg in Emmer-Compascuum wilden ontruimen.

De jongeren kwamen de loods in, waardoor de agenten hen er eerst moesten uitwerken, voor ze met het ruimen van de 440 planten konden beginnen. Daarbij scholden de jongeren de agenten uit.



De planten, die verdeeld stonden over twee ruimtes in de loods, waren klaar om te oogsten, meldt de politie. Een 34-jarige man, die in de loods verbleef, is opgepakt. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt. Enexis heeft de stroom afgesloten.



De loods was sinds enkele maanden verhuurd. De verhuurder wist volgens de politie niks van de illegale kwekerij.