Wildlands-directeur: 40.000 bezoekers voor WildNights

40.000 bezoekers voor WildNights (foto: Henk Zwols) Wildlands was tijdens WildNights fraai verlicht (foto: Henk Zwols) Eind dit jaar wordt WildNights opnieuw gehouden (foto: Henk Zwols)

EMMEN - Wildlands gaat er vanuit dat de het bezoekersaantal van WildNights vanavond uitkomt op zo'n 40.000. Dat zegt directeur Frankwin van Beers. Vanavond is de laatste avond van WildNights.

Onder de noemer WildNights was Wildlands Adventure Zoo in het centrum van Emmen vanaf 24 december 's avonds open. Het park was verlicht en er werden speciale shows en activiteiten gehouden. Ook waren veel dieren van dichtbij te bekijken in hun nachtverblijven.



Directeur Frankwin van Beers is blij met het hoge bezoekersaantal: "'Het was toch nieuw voor ons en spannend, maar het werkt en dat is gewoon heel leuk.''



Vanwege het succes komt WildNights eind dit jaar terug.