Winkeldieven opgepakt dankzij groepsapp Hoogeveense winkeliers

De winkeliers waarschuwden elkaar via hun groepapp (foto: pixabay.com)

HOOGEVEEN - Een jongen van 17 en een 22-jarige man uit Hoogeveen zijn opgepakt voor het plegen meerdere winkeldiefstallen in Hoogeveen. Volgens de politie speelde de groepswhatsapp van de winkeliers in de stad daarbij een belangrijke rol.

Een van de winkeliers meldde gistermiddag in de groepsapp dat hij twee dieven in zijn zaak had betrapt. Hij bleek niet de enige: andere ondernemers reageerden dat zij de twee ook in hun zaak hadden gezien en er spullen weg waren.



De winkeliers gaven de signalementen van de mannen door aan de politie. Die kon de twee na een zoektocht aanhouden op de Schutstraat. De dieven hadden een tas met kleding bij zich die ze eerder die middag in een van de winkels hadden gestolen.



De politie vermoedt dat de Hoogeveners gistermiddag bij nog meer zaken spullen hebben gestolen en dat ze ook al eerder hebben toegeslagen. Het duo zit vast en wordt verhoord.