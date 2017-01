Wie volgt Thijs Rinsema op en wint de DHV-prijs?

ASSEN - Wie moet de Drentse geschiedenisprijs 2016 winnen? De Drentse Historische Vereniging is op zoek naar kandidaten voor de jaarlijkse DHV-prijs.

Ze roept iedereen op personen, groepen of instellingen die het afgelopen jaar iets bijzonders hebben gepresteerd op het gebied geschiedenis aan te melden bij de organisatie. Initiatieven op het gebied van regionale of lokale geschiedenis komen in aanmerking voor de prijs.Thijs Rinsema uit Meppel won de DHV-prijs 2015 voor zijn boek 'Tussenstation Meppel: Fritz Blasbalg op de vlucht voor Hitler'.Dit jaar wordt de prijs op zondag 12 maart uitgereikt in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen. De jury bestaat uit oud-gedeputeerde Ard van der Tuuk, historicus Michiel Gerding, Drents Archief-medewerker Erwin de Leeuw, DvhN-journalist Bernd Otter en voormalige GroenLinks-politica Gea Smith.Via het mailadres dhvprijs@gmail.com kan iedereen tot 16 januari kandidaten aanmelden. Behalve het doorgeven van een naam moet de aanmelding ook bestaan uit een korte schriftelijke motivatie.