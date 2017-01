NK veldrijden om snel te vergeten voor Weerink en Nagengast

Fleur Nagengast (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

VELDRIJDEN - Floor Weerink (18) uit Exloo en Fleur Nagengast (18) uit Beilen kenden beiden een weinig succesvol Nederlands Kampioenschap voor beloften in Sint Michielsgestel.

Weerink reed in het gecombineerde klassement van junioren en beloften naar de elfde plek.



Derailleur breekt af

Nagengast kreeg al vroeg in de koers pech. Toen ze op de vijfde plek in de wedstrijd reed, brak haar derailleur af. Ze moest een heel eind naar de materiaalpost lopen voor een nieuwe fiets, waardoor haar kansen waren verkeken. Uiteindelijk finishte ze als 28e.



Zachte banden

Ook Weerink had problemen met haar materiaal. Zij ging van start op te zachte banden. Nadat ze veel plaatsen had verloren, besloot ook zij te wisselen van fiets, waardoor ze een stuk sneller werd.



Bakker

De rood-wit-blauwe trui ging naar de 17-jarige Manon Bakker. Als juniore was ze ook alle beloftenrensters te snel af.



Zilver voor Del Grosso en Dekker

Gisteren won Bodi del Grosso (15) uit Eelde al zilver bij de Nieuwelingen. Ook was er zilver voor oud-prof Erik Dekker (46) bij de masters.

Door: Karin Mulder Correctie melden