Computerstoring opgelost, ziekenhuis Hardenberg vangt vanaf morgen weer patiënten op

HARDENBERG - De algehele opnamestop van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis wordt vanaf morgenochtend acht uur opgeheven. Het ziekenhuis in Hardenberg kampte sinds donderdag met een hardnekkige computerstoring, waarna er enkele dagen geen patiënten werden opgenomen.

Patiënten die voor een geplande opname op de wachtlijst staan, kunnen weer opgenomen worden. Zij worden vanmiddag telefonisch geïnformeerd, meldt RTV Oost Ook spoedpatiënten kunnen weer in Hardenberg terecht. Poliklinische afspraken gaan morgen gewoon door, patiënten kunnen zich op het afgesproken moment in de polikliniek melden.De Saxenburgh Groep kijkt naar mogelijkheden voor de uitgevallen opnames en ingrepen. Binnen een week krijgen alle geplande opnames een nieuwe afspraak. De zorgverleners gaan de komende week extra programma’s draaien zodat er meer patiënten gezien kunnen worden.De storingen zijn inmiddels verholpen. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen data zijn verloren in de medische databases. Inzage in en bijwerken van het patiëntendossier is continu mogelijk geweest, daarom is patiëntveiligheid nooit in gevaar geweest.