Rechtszaak over opvang van verwarde Emmenaren in Delftlanden lijkt van de baan

EMMEN - Er komt volgens de Wijkvereniging Delftlanden donderdag hoogstwaarschijnlijk geen rechtszaak over de opvang van verwarde Emmenaren in een gemeenteboerderij aan de Nieuw-Amsterdamsestraat.

Buurtbewoners vrezen voor overlast en waardevermindering van hun woningen door de komst van de verwarde mensen. Zij vroegen daarom de rechter de plaatsing van verwarden tegen te houden.De gemeente Emmen heeft inmiddels laten weten niemand te plaatsen voordat alle ingediende bezwaarschriften zijn behandeld. Hiermee is volgens de Emmer wijkvereniging het spoedeisende karakter van de rechtszaak van de baan en is er geen reden voor de rechter de zaak te behandelen.De opvanglocatie aan de Nieuw-Amsterdamsestraat zou de opvolger moeten worden van de locatie in de wijk Angelslo. Daar klaagden buurtbewoners over overlast van drugsgebruikers en verwarde mensen.