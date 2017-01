E&O verliest eerste wedstrijd onder nieuw trainersduo Van der Zanden/Mooi

E&O kwam bij 12-12 even langszij (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

HANDBAL - Onder het nieuwe trainersduo Frank van der Zanden en Vincent Mooi zijn de vrouwen van E&O er niet in geslaagd te winnen. In Emmen werd tegen directe concurrent Borhave met ruime cijfers verloren: 17-27. Door de nederlaag blijft E&O een na laatste in de eredivisie.

Na een gelijkopgaande beginfase sloegen de gasten uit Borne het eerste gaatje van de wedstrijd met twee doelpunten voorsprong (2-4). E&O had een paar keer pech dat het de lat raakte. Omdat ook Borhave de nodige kansen miste, bleven de Emmenaren in het spoor van de ploeg uit Overijssel. Vlak voor rust kwam E&O weer langszij (12-12). Toch ging de thuisploeg rusten met een achterstand van twee doelpunten, 13-15.



Slordig

Na rust bleef E&O slordig spelen en nam Borhave vijf doelpunten voorsprong (16-21). Borhave, dat voor aanvang twee punten meer had dan de thuisploeg, kreeg steeds meer zelfvertrouwen en liep verder uit, terwijl E&O nauwelijks nog het net wist te vinden. Borhave kwam geen moment in de problemen en won de wedstrijd eenvoudig met 17-27. Bij E&O werd Susan Boon topscorer met vier treffers.