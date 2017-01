Niemer wordt nieuwe hoofdtrainer Alcides

Niemer neemt het stokje over van Casper Goedkoop (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Wilko Niemer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Alcides. De 37-jarige Meppeler neemt na de zomer het stokje over van Casper Goedkoop.

Niemer is bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van het Hoogeveense De Weide. De Meppeler was in het verleden al eens assistent-trainer van de eersteklasser.Goedkoop vertrekt na anderhalf jaar bij het gedegradeerde Alcides. Begin 2016 werd de hoofdtrainer aangesteld als eindverantwoordelijke bij de geel/zwarten.