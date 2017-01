Varenhorst prolongeert nationale titel

In 2016 greep Varenhorst voor het eerst de nationale titel (Foto: RTV Drenthe)

BEACHVOLLEYBAL - Christiaan Varenhorst uit Valthermond heeft samen met zijn koppelmaat Alexander Brouwer de nationale titel geprolongeerd bij het Nederlands kampioenschap indoor.

De ervaren beachvolleyballers ontdeden zich in de eindstrijd in twee sets van tieners Mees Blom (18) en Ruben Penninga (19). Het werd 21-17 en 21-19.



2016

De 26-jarige beachvolleyballer uit Valthermond schreef zich speciaal voor het Nederlands kampioenschap indoor in met Alexander Brouwer. Normaal gesproken spelen beide kampioenen met een andere partner. In 2016 grepen Varenhorst en Brouwer voor het eerst de nationale titel.