Hendri Venema (sv Twedo): het gebeurde op de best mogelijke plek

VOETBAL - Natuurlijk denkt hij na over de toekomst. Ja, ook over een toekomst als voetballer van zijn club sv Twedo. Het kan en mag. Hij is er tenslotte nog. Maar Hendrie Venema, de speler van de club die anderhalve week geleden een hartstilstand kreeg tijdens het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi, is nuchter en realistisch. "Mijn gezondheid staat op nummer één nu. Dat is het enige wat telt."

Venema vertelt zijn verhaal, waar hij zelf niets meer van weet, een dag voordat hij in Enschede een nieuwe scan zal ondergaan. "Daar hoor ik meteen wat er aan de hand is en zal ook duidelijk worden hoe ik eraan geholpen kan worden."Een vermoeden is er wel bij de artsen. De kransslagader kan door de aorta vernauwd worden. Dit kan leiden tot pijn op de borst, maar als de energie vanuit de kransslagader naar de hartspier afgesloten wordt is een hartinfarct het gevolg.Wanneer het vermoeden waarheid blijkt zal er een zogeheten bypassoperatie plaatsvinden, waarbij er een omleiding wordt gemaakt langs de vernauwing. "Het wordt een operatie of een kastje, een soort pacemaker die mijn hartslag reguleert", laat Venema weten. "Met een pacemaker ben ik woensdag weer thuis en met een operatie zal het langer duren. Ik hoop natuurlijk op een operatie. Dan kan ik straks weer normaal functioneren, ook zonder de angst dat ik weer wegval. Met een pacemaker blijft deze kans aanwezig. Ook voor het sporten is dat natuurlijk heel vervelend."Het laatste wat Venema zich kan herinneren zijn de dingen die hij deed op Tweede Kerstdag. Van de avond waarop hij wegviel, tijdens de voorronde van Protos Weering, helemaal niets meer. "Nee, ik heb van horen zeggen dat ik scoorde en naar de kant wilde lopen en op de grond viel." Venema is dankbaar voor de mensen die hem hielpen op de vloer, waarbij de verzorgers van Twedo en Hoogeveen geweldig werk verrichten. "Het gebeurde op de best mogelijke plek. Als dit op het trainingsveld was gebeurd, was het misschien heel anders afgelopen."Een cruciale rol tijdens de reanimatie van Venema werd vervuld door een man, die zich onder het publiek begaf en zich razendsnel meldde bij de 25-jarige voetballer. "Die man heeft echt geweldig werk geleverd. Hij is echt een held. Hij nam de leiding en bleef zo ongelooflijk kalm", laat Twedo-bestuurslid Alof Boxem weten. "We willen dolgraag met hem in contact komen om hem te bedanken. We hebben alle verenigingen die die avond in Nieuw-Amsterdam in actie kwamen gebeld, maar bij niemand is hij bekend."