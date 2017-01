'Supporters HZVV en De Weide hebben de grens overschreden'

VOETBAL - Waardeloos. Voorzitter Jo Assen van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi heeft geen goed woord over voor de supporters van HZVV en De Weide. Het bestuur beraadt zich op sancties.

Het duel tussen HZVV en vv Emmen in de halve finaleronde van het PWZ was een ware thriller, met doelpunten, gele kaarten en zelfs een rode kaart. De gemoederen liepen hoog op. HZVV moest winnen om poulewinnaar te worden, terwijl De Weide bij puntenverlies van de stadgenoot door naar de finale was. Bij elke treffer van Emmen kwamen de supporters van De Weide het veld op en gingen ze voor het vak van de HZVV-supporters staan juichen. Bij elke treffer van HZVV gebeurde het omgekeerde.Toen HZVV de 4-3 scoorde, sloeg de vlam in de pan. Zoals te zien is op de beelden werd er geduwd en getrokken en ook een enkele klap uitgedeeld. "Zowel supporters van HZVV als van De Weide hebben de grens overschreden", zegt voorzitter Assen over het incident. "Ze horen niet het veld op te gaan. Wij vinden het echt waardeloos. De stewards van HZVV en De Weide kunnen hun supporters niet in de hand houden. Dat geeft ons een beetje een rotgevoel", aldus Assen, die sommige berichten in de media overigens overtrokken vindt.Oorzaak van de ongeregeldheden is volgens Assen alcohol. "HZVV en De Weide moeten supporters niet voortijd in de eigen kantine laten, waar ze zich vol laten lopen met drank. Dat is gisteren weer gebeurd, de kantine van HZVV was al om half vier 's middags open. Rond een uur of tien zijn ze zo zat als wat. Dat zijn allemaal jongens van 16, 17, 18 jaar. Er zijn maar een paar raddraaiers, maar goed, die paar maken het wel kapot voor hun eigen club."Het bestuur heeft nog niet met de clubs gesproken, wel was er onderling contact. "En morgenochtend om tien uur gaan we met elkaar om tafel om te praten over wat we het beste kunnen doen. Daarna krijgen de clubs bericht over wat we besloten hebben. Of ze niet aan de finale mogen meedoen? Niks is uitgesloten."Het bestuur van het grootste zaalvoetbaltoernooi is vaak streng bij ongeregeldheden. Meerdere clubs werden in het verleden uitgesloten van deelname. Zuur voor Assen is dat dit incident in zijn laatste toernooi als voorzitter plaatsvindt."We hebben een toernooi dat mooi loopt, de laatste jaren ging het bijzonder goed. We vinden het jammer dat er weer een paar clubs roet in het eten gooien. Het is mijn laatste jaar als voorzitter, ik had gehoopt op een rustig toernooi en dan krijg je dit. Dit willen wij niet. Dan maar liever met tachtig ploegen spelen, dan dat je vijf of zes ploegen als raddraaier erin hebt."