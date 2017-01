Joost Dijkema met nieuw album op zak naar Eurosonic Noorderslag

Joost Dijkema treedt op in warenhuis Vanderveen in Assen (foto: RTV Drenthe) Joost op zijn zolderkamer in Groningen (foto: RTV Drenthe)

ROLDE/GRONINGEN - De 22e editie van Eurosonic Noorderslag gaat woensdag van start in Groningen. Een van de Drentse artiesten die in de stad te zien is, is Joost Dijkema.

De 27-jarige Dijkema uit Rolde bracht een maand geleden zijn eerste album uit en was dit weekend nog te zien bij de Vanderveen in Assen. Hij is trots op wat hij bereikt heeft tot nu toe.



Nieuw album

Over zijn nieuwe album zegt Dijkema: "Het is wel apart om iets waar ik zo lang aan heb gewerkt nu naar buiten te brengen. Ik hoop dat het album het goed gaat doen."



De presentatie ging niet ongemerkt voorbij. "Ik kreeg van te voren bijvoorbeeld een kaartje van een oud leraar van de basisschool. Zoiets verwacht je niet."



Bartje en een hunebed

Hoewel Dijkema nu in Groningen woont, betekent Drenthe nog veel voor hem. Tussen alle muziekposters hangt een foto van een hunebed en op de tafel staat een koffiebeker met Bartje erop.



Van drummer tot gitarist

Dijkema groeide op in Rolde en begon al jong met drummen. Als elfjarige jongen trad hij al op in café De Amer. Later leerde Dijkema zichzelf gitaarspelen. Hij speelde in Tangarine and Friends en zijn eigen band Loud Squirt. Ook maakte hij deel uit van cowrockband Reverse Cowgirls.