E&O versterkt zich met Kroaat Marko Vidovic

E&O aanwinst Marko Vidovic

HANDBAL - E&O heeft zich versterkt met de Kroaat Marko Vidovic. De 2.02 meter lange, 29 jarige linker opbouwer komt over van het Duitse Tus Derschlag dat uit komt in de Oberliga.

Vidovic is al sinds 22 december in Nederland en heeft zich, via internet, verdiept in E&O. "Ik weet dat E&O vijf keer landskampioen is geworden en dat de club ambities heeft", laat Vidovic weten.



BeNe League

E&O wil zich, met de komst van de Kroaat, nadrukkelijk melden in de strijd om een plek in de BeNe League voor volgend seizoen. De overschrijving van Vidovic is inmiddels rond en is inzetbaar bij de eerste wedstrijd van E&O in 2017. Op zaterdag 21 januari is Hellas de tegenstander van E&O in Emmen.

Door: René Posthuma Correctie melden