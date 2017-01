25 miljoen extra voor onbewaakte spoorovergangen

ASSEN - De overheid investeert 25 miljoen euro extra in de veiligheid van onbewaakte spoorwegovergangen. Met het geld moeten de overgangen worden opgeheven of aangepast.

Het is de bedoeling dat ook de provincies en gemeenten er extra geld voor uittrekken, meldt de NOS Staatssecretaris Dijksma wil dat onbewaakte overwegen snel veiliger worden. Ze had al 10 miljoen euro uitgetrokken voor de onbewaakte spoorwegovergangen. Daar komt nu nog 25 miljoen bij. "Omdat er nog maar zo weinig van zijn, houden mensen ook minder snel rekening met de gevaren", zegt de staatssecretaris.Nederland telt zo'n 2500 spoorwegovergangen, waarvan er 110 'niet actief beveiligd' zijn. Hoeveel er dat in Drenthe zijn, is onduidelijk. Die overgangen worden aangegeven door een bord of kruis, maar hebben geen bellen, knipperlichten of slagbomen. De aanpak van de nog overgebleven overgangen kan per plek verschillen, zegt de staatssecretaris.Spoorbeheerder ProRail test op dit moment verschillende manieren om de overgangen beter te beveiligen. Dat gaat niet per se met slagbomen, maar kan ook door passanten te waarschuwen met een app. ProRail voegt eraan toe dat dat geen definitieve oplossingen zijn. Uiteindelijk moeten alle onbewaakte overwegen slagbomen, bellen en lichtsignalen krijgen of worden opgeheven.