'Aa en Hunze moet meer tegen de uitstoot van CO2 doen'

Er moeten volgens de PvdA energiebesparende maatregelen worden genomen (archieffoto RTV Drenthe)

GIETEN - De gemeente Aa en Hunze moet meer zijn best doen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat vindt de PvdA in die gemeente.

De partij wil alle krachten bundelen in de dorpencombinatie Gasselternijveen, Gieterveeen, Gasselternijveenschemond en Nieuwediep. Op die manier moeten deze vier dorpen tot de kopgroep op het gebied van energiebesparing gaan horen.



Het doel van de PvdA is om in het gebied het energiegebruik in driehonderd woningen de komende drie tot vijf jaar met met de helft terug te dringen. Hiervoor denkt de partij een half miljoen tot een miljoen euro nodig te hebben. Daarnaast wil het een aanmoedigingssubsidie van maximaal duizend euro per woning beschikbaar stellen.