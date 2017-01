Bas Dost topscorer in Portugal

Bas Dost staat dankzij zijn twee doelpunten nu bovenaan de topscorerslijst in Portugal (archieffoto RTV Drenthe)

VOETBAL- Bas Dost heeft Sporting Portugal zondagavond bij de hand genomen in het thuisduel met Feirense. De Nederlander maakte beide doelpunten voor zijn club (2-1).

Dost trof tweemaal doel in de eerste achttien minuten van het duel. Hij mag zich met elf treffers nu topscorer van Portugal noemen. Sporting deelt de derde plaats van de ranglijst met Sporting Braga. De achterstand op koploper Benfica bedraagt acht punten.



Dost verruilde afgelopen zomer VfL Wolfsburg voor Sporting Portugal, dat zo'n 10 miljoen euro voor hem betaalde. Bij het Nederlands elftal was hij vorig jaar vaak tweede keus achter Vincent Janssen, die dit seizoen vooralsnog niet kan overtuigen in het shirt van Tottenham Hotspur.