Organisatie Noordshow: Bezoekers misgelopen door winterweer

ASSEN - Niet alleen de vogelgriep, ook het winterweer zat de Noordshow de afgelopen dagen dwars. De kleindierentententoonstelling in de TT Hall trok in totaal 3.000 bezoekers.

Dat is slechts een derde van het aantal van vorig jaar, toen de teller op 9.000 bezoekers uitkwam. "Ik denk dat we door het weer zeker duizend bezoekers zijn misgelopen", zegt Eric Doorn van de organisatie. "Er waren veel mensen die zaterdag wilden komen, maar die uiteindelijk niet kwamen, omdat ze het niet aandurfden de weg op te gaan."De Noordshow begon donderdag en duurde tot en met zaterdag. Dat er minder publiek zou komen, had de organisatie wel ingecalculeerd, omdat vanwege de vogelgriep amper vogels te zien waren. Het aanbod bleef beperkt tot sierduiven. Verder waren er alleen konijnen en cavia's. Doorn: "Ik denk dat we met dit bezoekersaantal tevreden mogen zijn."Wat de financiële gevolgen zijn van het lagere bezoekersaantal, is nog niet duidelijk, zegt Doorn. Of de Noordshow in zijn huidige vorm doorgaat, is ook nog maar de vraag. "Ik sluit veranderingen niet uit. We moeten ook inspelen op veranderingen in de samenleving. Daarom houden we ons er uiteraard mee bezig hoe we de tentoonstelling aantrekkelijk kunnen houden voor fokkers en liefhebbers van kleindieren."Er was zaterdag een nieuw onderdeel toegevoegd aan het programma: de fotokeuring. "Iedereen kon een foto van zijn dier insturen en de keurmeesters keurden de dieren op de foto. Dat was erg leuk. Zoiets is geen vervanging, maar het kan wel een aanvulling zijn op het programma."