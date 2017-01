'Nieuw platform biedt meer overzicht voor huurders'

Huurwoningen in Nieuw-Weerdinge (foto: Lefier)

ASSEN - Zeven Drentse woningcorporaties presenteren vanmiddag een nieuwe website: drenthehuurt.nl. Met dit online platform kunnen huurders eenvoudiger zien wat het aanbod aan huurwoningen in onze provincie is.

"We willen meer overzicht voor de woningzoekenden", zegt Sandra Mulder van woningcorporatie Woonservice. "De verschillende corporaties hebben bepaalde werkgebieden en daar sluit de wens van de huurder niet altijd op aan. Door alles op één platform zichtbaar te maken, wordt het zoeken naar een woning vergemakkelijkt."



Overzicht van hele provincie

Huurders kunnen het aanbod van sociale huurwoningen in de hele provincie zien en bijvoorbeeld ook specifiek zoeken op type woning. Mulder: "Je kunt zien welke corporatie welk huis aanbiedt en vervolgens bij die corporatie reageren."



Samenwerking

De woningbouwverenigingen hebben plannen om te kijken wat er, behalve de website, nog meer mogelijk is op het gebied van samenwerking. Zo wordt volgens Mulder nagedacht over één koepelorganisatie, zodat huurders zich niet meer bij een corporatie, maar bij die koepelorganisatie kunnen inschrijven. "Dan sta je gelijk in alle regio's in Drenthe ingeschreven", aldus Mulder.



Het platform Drenthe Huurt wordt vanmiddag om 15.30 uur gelanceerd. Vanaf dan is ook de bijbehorende website online.