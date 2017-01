Nieuwe school Eduwiek in Hoogeveen bijna klaar voor de lessen

De nieuwe school aan de Voltastraat (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe) De dozen moeten nog worden uitgepakt (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe) Interieur van de nieuwe school (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De kerstvakantie zit erop, maar leerlingen van de nieuwe school Eduwiek in Hoogeveen hebben nog een paar dagen extra vrij.

Komende donderdag beginnen zij in hun nieuwe school aan de Voltastraat.



Uitpakken

De leraren zijn er vandaag al wel, tijdens het jaarlijkse nieuwjaarsontbijt. "Alles is ingericht. Dus we zijn klaar om les te gaan geven. Alleen de verhuisdozen staan nog in de lokalen. Docenten kunnen die uitpakken en zich dan helemaal klaar maken om les te gaan geven", zegt medewerker Martin Wering.



Eduwiek is de naam van de nieuwe school van het Roelof van Echten College en RENN4. De leerlingen van De Windroos en De Atlas (beide onderdeel van RENN4) en het praktijkonderwijs en vmbo van het Roelof van Echten volgen hun lessen op de nieuwe locatie.



Speciaal en regulier onderwijs

"Het is een nieuwe school waarbij speciaal en regulier onderwijs bij elkaar komen", vertelt bestuurder Albert Weishaupt. We denken dat we een onderwijsconcept neerleggen dat goed is voor alle kinderen."



"We waren al met deze gedachte bezig, voordat de overheid het idee van passend onderwijs had. Uiteindelijk denk ik dat we iets hebben neergezet dat voorbij de overheidswens van passend onderwijs gaat. Ik denk dat we een stap verder zetten", aldus Weishaupt.