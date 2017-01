Jan Germs 'meest loze Drent' van 2016

ASSEN - Jan Germs, directeur van het Huus van de Taol, heeft de RTV Drenthe-quiz LOOS gewonnen.

Germs versloeg gedeputeerde Cees Bijl in de finale met 4-2. Als 'meest loze Drent' kreeg hij de LOOS-bokaal.De overwinning kwam voor Germs als een grote verrassing. Toen presentator Wolter Klok bekend maakte dat er maar een verschil van twee punten was, wilde Germs zijn concurrent Bijl al feliciteren met de overwinning. Eenmaal overtuigd van zijn overwinning liet hij weten dat hij er 'hartstikke bliede' mee is.Tijdens deze editie van LOOS streden Drenten die het afgelopen jaar in het nieuws waren tegen elkaar en beantwoordden zo snel mogelijk, zo veel mogelijk vragen over het nieuws van 2016.In maart zendt RTV Drenthe iedere werkdag de LOOS streektaolquiz uit. Hier kunt u aan meedoen! Aanmelden kan tot en met 30 januari via dit formulier op onze website.