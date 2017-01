Hotel Van der Valk bij Ter Borch opent vandaag

Het nieuwe Van der Valk hotel (Foto: Van der Valk)

EELDERWOLDE - Vandaag opent het vierde Van der Valk Hotel in Drenthe. Het gaat om het hotel bij Eelderwolde, dat Hotel Groningen - Hoogkerk heet.

Van der Valk startte begin 2015 met de bouw. Het gaat om een hotel van 130 kamers op het bedrijventerrein Kranenburg-Zuid langs de A7. Daarnaast heeft het hotel een brasserie, een restaurant en verschillende zalen.



Het hotel is qua omvang vergelijkbaar met het Van der Valk Hotel in Assen. Er kunnen zo'n 150 mensen aan het werk, volgens de plannen die in 2014 werden gepresenteerd. Dit kunnen ook langdurig werklozen zijn.



Er is veel te doen geweest om het bedrijventerrein waar de Van der Valk wordt geopend. Eerst zou Groningen de grond kopen van Tynaarlo en die ontwikkelen als kantorenlocatie onder de naam Kranenburg Zuid. Toen de markt instortte, haakte Groningen af. Tynaarlo zat sindsdien met een braakliggend stuk grond in de maag. Na bemiddeling door een mediator is besloten dat Tynaarlo het terrein zou ontwikkelen, maar dan niet als kantorenlocatie.

Door: Marjolein Knol Correctie melden