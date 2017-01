Stelling: Clubs moeten hard optreden tegen rellende supporters

EMMEN - De halve finalewedstrijd tussen HZVV en vv Emmen tijdens het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi had afgelopen weekend een bijzonder verloop

Enkele aanhangers van HZVV en De Weide gingen elkaar te lijf . Voorzitter Jo Assen van het zaalvoetbaltoernooi heeft geen goed woord over voor de supporters."Zowel supporters van HZVV als van De Weide hebben de grens overschreden", zei hij eerder tegen RTV Drenthe. "Ze horen niet het veld op te gaan. Wij vinden het echt waardeloos. De stewards van HZVV en De Weide kunnen hun supporters niet in de hand houden. Dat geeft ons een beetje een rotgevoel."De organisatie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi heeft inmiddels besloten dat beide clubs een waarschuwing krijgen. Ze worden niet uit het toernooi gezet.Wat vindt u: is een waarschuwing genoeg, of had er meer actie moeten worden ondernomen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.Afgelopen vrijdag vroegen we u of we met z'n alleen niet te hysterisch reageren op het winterse weer. Een meerderheid van 88 procent vindt van wel. In totaal brachten 1760 mensen een stem uit.