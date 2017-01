Onbekenden dumpen afval in buitengebied van Assen

Het gedumpte materiaal (foto: Politie Assen / Twitter)

ASSEN - In het natuurgebied bij het voormalige Verkeerspark in Assen is afval gedumpt.









Het is niet voor het eerst dat er afval wordt gedumpt in het buitengebied van Assen. Tijdens een gezamenlijke zoekactie van de politie, Staatsbosbeheer en een aantal andere organisaties werden



Boswachter Kees van Son van Staatsbosbeheer liet eerder weten dat het opruimen van illegaal gedumpte spullen in gebieden van Staatsbosbeheer zo'n twee miljoen euro per jaar kost. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een hoeveelheid kunststof folie en houten meubelpanelen.Het is niet voor het eerst dat er afval wordt gedumpt in het buitengebied van Assen. Tijdens een gezamenlijke zoekactie van de politie, Staatsbosbeheer en een aantal andere organisaties werden in maart vorig jaar verschillende illegaal gedumpte spullen gevonden. Het ging onder meer om afval van een wietplantage, dakleer en 25 dranghekken.In oktober 2015 dumpten onbekenden een grote hoeveelheid volle vuilniszakken in het natuurgebied tussen het voormalige Verkeerspark en het TT Circuit.Boswachter Kees van Son van Staatsbosbeheer liet eerder weten dat het opruimen van illegaal gedumpte spullen in gebieden van Staatsbosbeheer zo'n twee miljoen euro per jaar kost.